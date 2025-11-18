Лукашенко хочет изменить течение Припяти? 6 18.11.2025, 15:21

2,830

Диктатор возмутился, что вода из реки идет в Украину.

Диктатор Лукашенко принялся жаловаться, что вода из Припяти утекает в Украину. Об этом он заявил на совещании по развитию районов Припятского Полесья 18 ноября:

— Обмелело, то плохо, это плохо… Слушайте, [река] Припять (правый приток Днепра — Прим. ред.)… Куда уходят эти воды? Ладно бы Украина пользовалась сполна днепровскими водами… В море уходят эти воды. Так почему же мы сегодня не думаем о том, что эту воду надо «повернуть вспять» тогда, когда нужно, и туда, куда нужно? — сказал Лукашенко

В связи с этим он упомянул, что руководство Гомельской области предлагало ему вернуться к теме Днепро-Бугских каналов.

Лукашенко обещал посоветоваться на эту тему со «знающими людьми».

