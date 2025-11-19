Россия ударила по жилой многоэтажке в Харькове 1 19.11.2025, 9:12

3,772

Более 30 человек пострадали.

В ночь на 19 ноября российская армия массированно атаковала Харьков беспилотниками. Под удар попали Слободский, Основянский и Немышлянский районы города, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. В Слободском районе дрон попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего вспыхнул пожар. Из здания были экстренно эвакуированы 48 человек, включая троих детей. Помимо этого, загорелась крыша расположенного рядом бизнес-центра и гаражи. Также были повреждены медицинское учреждение, супермаркет и по меньше мере 10 гражданских автомобилей.

В общей сложности ранения получили 32 человека, включая детей 9 и 13 лет, а также 18-летнюю девушку. Шесть человек были госпитализированы. «Все соответствующие службы работают на месте. Устранение последствий продолжается», — отметил Синегубов. По его данным, всего в ночной атаке на Харьков было задействовано 19 ударных дронов типа «Герань-2».

Накануне, 18 ноября, российская армия нанесла ракетный удар по городу Берестин в Харьковской области. В результате погибла 17-летняя девушка, еще 9 человек пострадали. За день до этого Россия ударила баллистическими ракетами по другому городу области — Балаклее. Под удар попали жилые кварталы. Погибли три человека, еще десять, среди которых трое детей, получили ранения, сообщал глава местной военной администрации Виталий Карабанов.

До этого российская армия нанесла один из самых смертоносных ударов за текущую осень по Киеву. 14 ноября в результате атаки с помощью дронов и баллистических ракет в украинской столице погибли семь человек, а в Киевской области — шесть. Пострадали более 30 мирных жителей, большей части из которых потребовалась госпитализации. Повреждения в ходе массированного обстрела получили 30 многоквартирных жилых домов в девяти районах Киева.

«Это была сознательно рассчитанная атака с целью нанести максимальный ущерб людям и гражданской инфраструктуре. Мир должен остановить эти удары с помощью новых санкций», — прокомментировал удар по Киеву президент Украины Владимир Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com