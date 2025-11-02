Стало известно, какая соль наиболее полезна для здоровья 2.11.2025, 13:35

2,256

Разница есть.

Существует множество видов соли, и каждый из них имеет свои особенности и свойства.

Наиболее полезной считается неочищенная морская соль, поскольку она сохраняет натуральные микроэлементы, такие как магний, калий, кальций и иод, получаемые путем испарения морской воды. Также полезна гималайская розовая соль, содержащая минералы: железо, кальций, магний и калий, пишет ТСН.

Поваренная соль

Эта разновидность соли, известная также как столовая, обогащена йодом, необходимым для работы щитовидной железы. Йод особенно важен для правильного развития мозга и костей у грудных детей и во время беременности. В регионах с дефицитом йода в почве, таких как некоторые страны, активно внедряются программы йодирования соли.

Морская соль

Этот вид соли ценят грубую текстуру и насыщенный вкус. Она минимально обработана и часто используется в натуральных продуктах. Кристаллы морской соли больше, чем у поваренной, поэтому по объему она содержит меньше натрия — от 320 до 560 мг на четверть чайной ложки.

Гималайская розовая соль

Эта соль добывается в шахтах Пакистана, она отличается ярким розовым цветом. Она содержит больше минералов, чем поваренная соль, но их концентрация слишком мала, чтобы приносить заметную пользу.

Сколько соли можно употреблять

Рекомендуемое потребление натрия составляет не более 2300 мг/сутки. Это количество содержится в одной чайной ложке поваренной соли. Для поддержания здоровья важно следить за общим содержанием натрия, включая его скрытые источники в переработанных продуктах.

