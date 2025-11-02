закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 21:33
Удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для России

  • 2.11.2025, 21:23
Он имеет стратегическое значение для РФ.

Удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для России, ведь повреждение стратегических объектов повлияет не только на экспорт сырой нефти, но и на доверие компаний к российским портам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, кроме непосредственного поражения технологических цепочек, задействованных в процессе отгрузки, инцидент повлияет и на деловую активность компаний, пользующихся этими мощностями.

«Кроме непосредственного поражения технологических цепочек, которые задействованы в отгрузке, будет реакция среди компаний, которые отгружаются и заполняются там. Это и поднятие страховых взносов, и, в принципе, отобьет у многих желание заходить в эти порты», - отметил Плетенчук.

Он добавил, что для России эти порты имеют стратегическое значение, ведь именно через них проходило до 20% экспорта сырой нефти.

