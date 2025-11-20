Новые боевые самолеты могут превратить Украину в воздушную силу Европы 20.11.2025, 18:00

Для перехода на НАТОвские самолеты потребуется переобучение.

Украинские Военно-воздушные силы переживают крупнейший подъем со времен получения независимости. Страна готовится принять на вооружение несколько сотен современных истребителей западного производства, что способно радикально изменить баланс сил в европейском небе, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

До полномасштабного вторжения Россия застала Украину с ограниченным парком устаревших советских самолетов — МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25. Несмотря на это, украинские пилоты сумели помешать российской авиации завоевать господство в воздухе, действуя совместно с наземной ПВО.

Теперь Украина вступает в качественно новый этап. Во время недавнего визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский подписал письмо о намерениях приобрести 100 истребителей Dassault Rafale. Ранее был заключен аналогичный документ со Швецией на поставку 100–150 JAS Gripen. Если обе сделки будут реализованы, Украина получит до 250 новых самолетов.

Дополнят их переданные странами НАТО истребители F-16 — около 85 единиц, часть из которых будет использоваться для эксплуатации, часть — для запчастей. Кроме того, Украина уже получила ограниченное число Mirage и может получить дополнительные машины, которые снимают с вооружения другие государства.

Переход на сразу несколько типов НАТОвских самолетов — сложная и длительная задача. Пилотам и техникам предстоит полностью перестроить подготовку, адаптироваться к новой авионике и иной философии управления. Однако успешный переход способен вывести украинские ВВС на совершенно иной уровень.

