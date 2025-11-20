Секретарь СНБО Умеров вернулся в Украину 1 20.11.2025, 21:40

3,106

Рустем Умеров

Он находился в запланированной заграничной командировке.

Секретарь СНБО Рустем Умеров в среду, 19 ноября, вернулся в Украину.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Умеров якобы не планирует возвращаться в Украину на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.

Впоследствии в Центре противодействия дезинформации сообщили, что подобные заявления являются фейком, и секретарь СНБО находится в запланированной заграничной командировке.

