Секретарь СНБО Умеров вернулся в Украину

Секретарь СНБО Умеров вернулся в Украину1
- 20.11.2025, 21:40
Он находился в запланированной заграничной командировке.
Секретарь СНБО Рустем Умеров в среду, 19 ноября, вернулся в Украину.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Ранее ряд СМИ сообщал, что Умеров якобы не планирует возвращаться в Украину на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.
Впоследствии в Центре противодействия дезинформации сообщили, что подобные заявления являются фейком, и секретарь СНБО находится в запланированной заграничной командировке.