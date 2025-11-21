На пяти погранпунктах России и Беларуси образовались автомобильные заторы
- 21.11.2025, 22:27
- 3,964
Что происходит?
На российско-белорусской границе скопились транспортные средства, сообщила пресс-служба ФТС России. Речь идет о погранпунктах «Красная Горка», «Понятовка», «Кругловка» и «Красный камень».
Смоленская и Брянская таможни работают в штатном режиме, следует из заявления.
В октябре Беларусь перестала выпускать литовские грузовики после решения Вильнюса закрыть границу. 20 ноября Вильнюс открыл погранпункты, однако, как заявили власти Литвы, грузовики остались заблокированы в Беларуси.