22 ноября 2025, суббота, 4:35
В нацпарке «Припятский» поймали сома-гиганта под 100 кило

  • 21.11.2025, 23:10
  • 3,208
В нацпарке «Припятский» поймали сома-гиганта под 100 кило
Иллюстративное фото

Видеофакт.

В водоемах Национального парка «Припятский» зарегистрирован редкий улов: группа белорусов, приехавшая на щуку, случайно выловила сома длиной примерно 225 сантиметров и весом почти 100 килограммов. По словам очевидцев, борьба с трофеем затянулась: рыба оказала серьёзное сопротивление, проявив силу и выносливость.

После удачного вылова рыбаки отпустили гиганта обратно в водоем, строго соблюдая природоохранный режим. В пресс-службе «Припятского» напомнили, что с 1 ноября по 31 марта в Беларуси действует запрет на лов сома обыкновенного, в том числе в национальном парке.

«Этот случай наглядно демонстрирует богатство ихтиофауны национального парка – в водоёмах водятся рыбы‑рекордсмены», – отметили в пресс-службе и добавили, что, помимо сомов-гигантов, здесь можно встретить трофейных щук, а также крупных лещей и судаков.

