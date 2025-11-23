Ермак: Украина провела первые переговоры в Женеве 3 23.11.2025, 15:13

2,624

Андрей Ермак

Следующая встреча – с делегацией США.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская переговорная группа уже провела первую встречу в швейцарской Женеве по поводу мирного плана от США. Следующий раунд встреч состоится с американскими делегатами.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам уже состоялись встречи с представителями стран Европы.

«Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером. Следующая встреча – с делегацией США. Настроены очень конструктивно», – написал Ермак, и добавил, что сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах.

Ранее стало известно о том, что делегации Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов 23 ноября в Женеве будут говорить о мирном плане американского президента Дональда Трампа по завершению войны.

