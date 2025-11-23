Американские сенаторы предостерегли Трампа 1 23.11.2025, 20:55

Путин пытается сделать из президента США дурака.

Американские сенаторы раскритиковали так называемый мирный план президента США Дональда Трампа. Законодатели, представляющие и Демократическую, и Республиканскую партии заявили, что главе Белого дома стоит сменить советников, а капитуляция Украины станет повторением бегства американской армии из Афганистана.

Сенатор Марк Келли считает, что «это плохое соглашение». «Это соглашение – подарок для Путина. Она очевидно отвечает желаниям агрессора и требует от Украины огромных уступок. Это не повышает безопасность ни для Украины, ни для наших союзников, ни для нас».

Сенатор Крис Кунс отмечает, что «Соединенные Штаты безопаснее и сильнее, когда такие демократии, как Украина, остаются свободными, стабильными и достаточно сильными, чтобы сдерживать наших противников. Соглашение, которое президент Трамп навязывает Украине, заставляет Украину и союзников по НАТО идти на серьезные уступки – или рисковать потерять поддержку Америки».

Сенатор Роджер Викер подчеркивает, что «Так называемый мирный план испытывает серьезные проблемы, и я очень скептически отношусь к тому, что он достигнет мира. Украину нельзя заставлять отдавать свои земли одному из самых дерзких военных преступников в мире – Владимиру Путину. Размер и структура Вооруженных сил Украины – это суверенное право ее правительства и народа. И какие-либо гарантии, предоставленные Путину, не должны вознаграждать его преступное поведение или подрывать безопасность Соединенных Штатов или союзников. В частности, любые предложения о контроле над вооружениями с серийным лжецом и убийцей, как Путин, следует рассматривать с большой осторожностью».

Сенатор Митч Макконнелл уверен, что «Путин весь год пытается сделать из президента Трампа дурака. Если должностные лица в администрации больше беспокоятся о том, чтобы удовлетворить Путина, а не обеспечить настоящий мир, президенту следует найти новых советников. Вознаграждать российскую жестокость – это катастрофа для интересов Америки. А капитуляция, подобная тому, как Байден бросил Афганистан, стала бы роковой для наследия мира через силу».

