Около 100 конгрессменов США раскритиковали «мирный план» Трампа

Украинский кокус выступил с заявлением.

Украинский кокус в Конгрессе США, который объединяет около сотни законодателей, считает «мирный план» лидера Штатов Дональда Трампа для Украины неприемлемым по пяти признакам, поскольку он отражает интересы Кремля.

Об этом заявил президент Украинского конгрессового комитета Америки Михаил Савкив в Нью-Йорке на церемонии чествования жертв Голодомора, сообщает «Укринформ».

Савкив зачитал заявление, которое получил от конгрессменов украинского кокуса.

Дословно из заявления: «Предлагаемый мирный план для Украины, очевидно, ставит интересы диктатора-агрессора Владимира Путина выше суверенитета и безопасности демократической Украины. Это неприемлемо».

Конгрессмены кокуса отмечают, что такой подход не предлагает настоящего пути к длительному миру, а фактически требует капитуляции Украины и оправдывает российское вторжение.

При этом отмечается, что европейские «союзники справедливо отвергли это предложение, назвав его основой для поощрения агрессии, а не для защиты свободы Украины и обеспечения мира с помощью силы».

В заявлении изложены пять ключевых моментов, отражающих позицию украинского кокуса.

Во-первых, его представители отвергают «любые условия, которые требуют от Украины дальнейшей сдачи территории».

Во-вторых, подчеркивают необходимость сохранять и усиливать санкции против России, пока она полностью не выведет свои войска и не выплатит репарации.

В-третьих, Украина должна быть полноценным равноправным партнером на любых переговорах, «а не пассивным получателем диктуемых Москвой условий».

В-четвертых, необходимы надежные, реальные гарантии безопасности, которые помогут предотвратить дальнейшую агрессию.

В-пятых, Украина должна тесно сотрудничать с НАТО и европейскими союзниками для соблюдения международных норм и предотвращения новых конфликтов в Европе.

Савкив подчеркнул, что этот призыв особенно актуален в день памяти миллионов украинцев, убитых во время Голодомора 1932–1933 годов. По его словам, «умиротворение агрессоров не останавливает конфликт, а позволяет ему разрастаться».

