Журналисты узнали содержание контрпедложения ЕС к мирному плану по Украине 1 23.11.2025, 16:35

3,500

Киев и европейские партнеры отвергают требования Москвы.

Украина и европейские союзники требуют от США гарантий безопасности, которые по содержанию соответствуют 5 статье НАТО о совместной обороне.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме этого, союзники настаивают, что любые переговоры с Россией относительно территориальных уступок могут состояться только после полного прекращения боевых действий на нынешней линии фронта.

По данным источников, знакомых с подготовкой контрпредложения, документ будет представлен США в воскресенье в Швейцарии. Он предусматривает, что замороженные российские активы должны пойти на восстановление и компенсации Украине.

Собеседники издания отмечают, что Киев и европейские партнеры отвергают требования Москвы о передаче ей украинских территорий, которые РФ не контролирует, и выступают против сокращения украинских вооруженных сил до 600 тысяч военных, как предлагается в американской версии.

Европейскую позицию представляют также Канада и Япония, которые присоединились к заявлению лидеров во время саммита G20 в ЮАР, где отмечалось, что границы Украины не могут уменьшаться.

По условиям, которые ранее были предложены США, Украина должна была бы вывести войска из части Донбасса, не полностью оккупированной РФ, а эта территория стала бы демилитаризированной буферной зоной с международным признанием ее как российской. Также Москва получила бы фактическое признание контроля над Крымом, Донецком и Луганском, при этом остальные линии фронта, включая части Херсонской и Запорожской областей, оставались бы замороженными.

При этом часть пунктов, предложенных США, в частности возвращение всех заложников, включая депортированных детей, считается приемлемой. План также предусматривает программу воссоединения семей и механизмы для признания и компенсации ущерба пострадавшим от войны.

В случае достижения договоренностей контроль за выполнением должен осуществляться под наблюдением США и гарантироваться специальным мирным советом, возглавляемым президентом США Дональдом Трампом.

