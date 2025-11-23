Сенсационное открытие о Василии Тяпинском 23.11.2025, 23:15

1,750

Василий Тяпинский

Известный образ — всего лишь мистификация начала XX века.

Каждому известен портрет Василия Тяпинского, опубликованный в 1919 году Ромуальдом Земкевичем. Как оказалось, он принадлежит французскому архитектору Филибера Делорма, опубликованный в посмертном издании в 1626 году.

Находка была сделана случайно архитектором и википедистом Владиславом Чаховичем во время работы над одной из статей в Википедии — с карточки статьи о выдающемся французском архитекторе эпохи Ренессанса Филибере Делорме смотрело хорошо знакомое лицо белорусского гуманиста. Статья о находке была опубликована в материалах круглого стола «Краеведческое движение на Полотчине: опыт, достижения и возможности», отметил телеграм-канал «De facto. Белорусская наука».

Исследователь сравнил канонический «портрет Тяпинского» с изображением французского архитектора Филибера Делорма, помещенным в книге «Architecture de Philibert de l'Orme», изданной в Париже в 1626 году. Похожесть оказалась почти полной: идентичные черты лица, форма усов и бороды, поза, морщины и даже количество пуговиц на одежде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com