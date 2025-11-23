закрыть
Сенсационное открытие о Василии Тяпинском

  • 23.11.2025, 23:15
  • 1,750
Василий Тяпинский

Известный образ — всего лишь мистификация начала XX века.

Каждому известен портрет Василия Тяпинского, опубликованный в 1919 году Ромуальдом Земкевичем. Как оказалось, он принадлежит французскому архитектору Филибера Делорма, опубликованный в посмертном издании в 1626 году.

Находка была сделана случайно архитектором и википедистом Владиславом Чаховичем во время работы над одной из статей в Википедии — с карточки статьи о выдающемся французском архитекторе эпохи Ренессанса Филибере Делорме смотрело хорошо знакомое лицо белорусского гуманиста. Статья о находке была опубликована в материалах круглого стола «Краеведческое движение на Полотчине: опыт, достижения и возможности», отметил телеграм-канал «De facto. Белорусская наука».

Исследователь сравнил канонический «портрет Тяпинского» с изображением французского архитектора Филибера Делорма, помещенным в книге «Architecture de Philibert de l'Orme», изданной в Париже в 1626 году. Похожесть оказалась почти полной: идентичные черты лица, форма усов и бороды, поза, морщины и даже количество пуговиц на одежде.

