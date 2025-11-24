Что сейчас происходит в пунктах пропуска? 24.11.2025, 15:01

3,052

иллюстративное фото

Поток машин исчез.

С 20 числа на границах Беларуси со странами Евросоюза работают семь пограничных пунктов пропуска, шесть из них открыты для пассажирского транспорта. И уже неделю мы говорим о том, что очередей на этих границах нет. Там, где раньше стояли сутки или даже двое, теперь проезжают за пару часов, пишет Onlíner.

87 автомобилей в «Бресте», и на этом все

На границе с Польшей открыты четыре погранперехода (три из них доступны для пассажирского транспорта):

«Брест» («Тересполь» — с польской стороны);

«Брузги» («Кузница Белостоцкая»);

«Берестовица» («Бобровники»);

грузовой «Козловичи» («Кукурыки»).

Два пункта пропуска с 20 ноября открыты на границе с Литвой:

«Каменный Лог» («Мядининкай» — с литовской стороны);

«Бенякони» («Шальчининкай»).

Один погранпереход функционирует на границе с Латвией:

«Григоровщина» («Патерниеки» — с латвийской стороны).

На сайте «Белтаможсервиса» есть информация об электронных очередях в этих пунктах пропуска. 87 автомобилей в «Бресте», и больше нигде никаких очередей.

Очереди грузовых автомобилей сохраняются, но это предсказуемо с учетом грузового трафика через границу. К тому же вспомним, что в Беларуси из-за закрытия Литвой своей границы оказались на три недели заблокированы около 1400 литовских фур.

Три часа на автобус

Ни на одной из границ также нет автобусных очередей. При этом число рейсов и в Литву, и в Польшу в последнее время значительно увеличилось.

— Еще пару недель назад автобус мог простоять в колейке на Польшу или обратно несколько суток. Сейчас прохождение белорусско-польской границы для пассажира занимает около 3 часов. На литовском направлении это время еще короче, — отмечают в сервисе «Атлас».

Открытие новых пунктов пропуска повлияло на маршруты движения. Например, путь из Гродно до Белостока или Варшавы сократился на несколько сотен километров. И именно рейсы по этим направлениям в последние недели стали самыми популярными у пассажиров.

А раз дорога короче, то и цены на билеты ниже. По крайней мере, некоторые перевозчики согласны с таким подходом. До Варшавы из Минска есть возможность доехать от 88 рублей. Из Гродно в Белосток билеты обойдутся от 100 рублей.

Сразу же после открытия литовских пунктов пропуска цена на билеты в Вильнюс у ряда перевозчиков также снизилась на 10—20%.

Будет ли новогодний ажиотаж?

— Сейчас билетов в продаже хватает: стало больше рейсов и направлений. Но впереди новогодние и рождественские праздники. В это время ежегодно растет спрос на поездки: кто-то едет к родственникам, кто-то выбирается в путешествия, например на ярмарки и распродажи. Поэтому о покупке билетов лучше позаботиться заранее. Это позволит сохранить и выгодную цену, и выбрать наиболее удобный рейс, — предупреждают в «Атласе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com