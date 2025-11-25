закрыть
25 ноября 2025, вторник
В Казахстане посадили пропутинского пропагандиста

  • 25.11.2025, 8:59
В Казахстане посадили пропутинского пропагандиста
Аслан Толегенов

Кремль молчит.

В Казахстане суд приговорил пророссийского блогера Аслана Толегенова, известного в Сети как «Северный казах», к четырем годам лишения свободы.

Его признали виновным в разжигании национальной розни и распространении ложной информации, сообщает Денис Казанский.

Следствие установило, что Толегенов регулярно публиковал материалы, где хвалил «русский мир» и при этом унижал казахскую культуру, называя ее вторичной и отсталой.

Эти заявления вызвали широкий общественный резонанс и стали основанием для возбуждения дела. Приговор вызвал обсуждения и за пределами Казахстана, однако российские власти никак не отреагировали на случившееся.

В Кремле не прозвучало ни заявлений о «русофобии», ни критики в адрес Астаны. Казанский отмечает, что Москва предпочла не вмешиваться, учитывая тесные отношения Путина и Токаева и нежелание их портить.

