Левшунов забил первую шайбу в НХЛ 1 27.11.2025, 8:42

Артем Левшунов

Но она не спасла «Чикаго» от поражения «Миннесоте».

27 ноября «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречался с «Миннесотой» (3:4 ОТ).

20-летний белорусский защитник Артем Левшунов в одном из эпизодов угодил в штангу, однако в третьем периоде он оформил первую шайбу в НХЛ, пишет «Трибуна».

В итоге Левшунов провел на льду 18:16, из них 5:32 в большинстве, забил 1 гол, нанес 6 бросков (из них 3 мимо), заблокировал 2 выстрела соперника, допустил 2 потери, заработал 2 минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «0».

В нынешнем сезоне Левшунов провел 22 матча, набрал 12 (1+11) очков, имеет показатель полезности «0» и 14 минут штрафа.

«Чикаго» с 25 очками в 23 матчах занимает 9-е место в таблице Западной конференции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com