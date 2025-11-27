Левшунов забил первую шайбу в НХЛ

Левшунов забил первую шайбу в НХЛ1
- 27.11.2025, 8:42
Но она не спасла «Чикаго» от поражения «Миннесоте».
27 ноября «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречался с «Миннесотой» (3:4 ОТ).
20-летний белорусский защитник Артем Левшунов в одном из эпизодов угодил в штангу, однако в третьем периоде он оформил первую шайбу в НХЛ, пишет «Трибуна».
В итоге Левшунов провел на льду 18:16, из них 5:32 в большинстве, забил 1 гол, нанес 6 бросков (из них 3 мимо), заблокировал 2 выстрела соперника, допустил 2 потери, заработал 2 минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «0».
В нынешнем сезоне Левшунов провел 22 матча, набрал 12 (1+11) очков, имеет показатель полезности «0» и 14 минут штрафа.
«Чикаго» с 25 очками в 23 матчах занимает 9-е место в таблице Западной конференции.