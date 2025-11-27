закрыть
27 ноября 2025, четверг
Путин заявил, что не ожидал от Трампа санкций

  • 27.11.2025, 19:39
  • 5,434
Диктатор РФ заявил, что он «даже не понял, что происходит».

Во время пресс-конференции в Кыргызстане глава Кремля Владимир Путин признался, что американские санкции против российских нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть» стали для него неожиданностью. После объявления санкций он «даже не понял, что происходит», передает его слова «Агентство».

В частности, как говорит Путин, после встречи на Аляске лидеры США и РФ вернулись в свои столицы для размышлений и консультаций. Конфликтных ситуаций, по его словам, не возникало, и госсекретарь Марко Рубио встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

«Какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало. То есть мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я тогда даже не понял, что происходит» , — говорит Путин.

По словам главы Кремля, тогда Москва не понимала, «что это за знак такой». Он добавил, что санкции разрушают отношения США и России.

