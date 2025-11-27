Путин запутался в географии Донбасса 27.11.2025, 20:28

Диктатор РФ нафантазировал «бои за Комсомольск».

Российский диктатор Владимир Путин запутался в названиях населенных пунктов и выдумал, что в Донецкой области «идут бои за Комсомольск».

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил во время общения с журналистами.

Путин в очередной раз заявил о том, что Покровск и Мирноград якобы окружены. На этот раз он заверял, что «70% Покровска захвачено, а на юге Мирнограда уже отсекли группировку ВСУ».

«А дальше что? Если посмотреть на карту — дальше Комсомольск. А севернее – Купянск, Славянск, Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия, продвижение идет дальше», - добавил диктатор.

Вероятнее всего, Путин имел в виду Константиновку, поскольку никакого Комсомольска на подконтрольной Украине части Донецкой области нет.

Город с похожим названием — Комсомольское — находится на юге Донетчины недалеко от Мариуполя, но он под оккупацией с 2014 года и переименован в Кальмиусское в 2016 году решением Верховной Рады.

Диктатор не остановил свои фантазии и заявил о том, что под контроль россиян в Северске «перешло 1700 зданий из 8000». Это утверждение также звучит довольно сомнительно, если учитывать, что в мирное время там жило только около 10 800 человек.

