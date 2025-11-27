закрыть
27 ноября 2025
Назван самый густонаселенный город мира

  27.11.2025
В этом городе проживает 42 млн человек.

Столица Индонезии Джакарта заняла первое место в рейтинге самых густонаселенных городов мира. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на отчет Организации Объединенных Наций (ООН).

По данным исследования, в Джакарте проживает 42 млн человек. На втором месте в рейтинге ООН оказалась Дакка, столица Бангладеш, с численностью населения 37 млн человек. На третьей позиции оказался японский Токио, в котором проживает 33 млн человек. В пятерку лидеров также вошли Нью-Дели (Индия) и Шанхай (Китай).

Для расчета численности населения ООН применила новую методику, которая четко определяет границы городских, сельских и пригородных территорий. Новая система опирается на единые демографические и геопространственные параметры и не зависит от разных национальных критериев.

В отчете ООН говорится, что с 1950 года число городских жителей на Земле выросло более чем в два раза. Тогда в городах проживало 2,5 млрд человек, сейчас — почти половина населения планеты. Количество мегаполисов за 50 лет (с 1975 по 2025 год) увеличилось с восьми до 33.

