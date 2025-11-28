Зеленский назначил нового посла Украины в Сербии
- 28.11.2025, 5:32
Он был главой Службы внешней разведки и секретарем СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко послом Украины в Сербии.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на указ главы украинского государства №866/2025.
«Назначить Литвиненко Александра Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия», - сказано в указе.
При этом еще одним указом Зеленский уволил с должности посла Украины в Сербии Владимира Толкача.