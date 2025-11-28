«Коммерсантъ»: Россия потеряла космос 28.11.2025, 21:09

На ремонт Байконура потребуется от полугода до двух лет.

На космодроме Байконур после запуска «Союза МС-28» обрушились технические конструкции. Пока стартовый стол не восстановят, у России не будет возможности запускать пилотируемые корабли «Союз» и «Прогресс» к МКС, оценивают ситуацию собеседники «Коммерсанта». «Роскосмос» подтвердил повреждение элементов стартового стола. Корпорация заверила, что детали на замену разрушенным есть. В четверг, 27 ноября, во время запуска ракеты-носителя «Союз МС-28» к МКС вырвало и выбросило наружу выдвижную кабину обслуживания. Судя по опубликованным кадрам, она пролетела около 20 м и разбилась.

Как долго будут ремонтировать Байконур? Член Санкт-Петербургской организации федерации космонавтики России Александр Хохлов приводит два сценария замены деталей, на это потребуется от полугода до двух лет: «Если делать с нуля по тем чертежам, которые есть, это займет очень много времени, поскольку до этого все эти платформы и кабины обслуживания собирали в Краматорске. То есть в России это производство придется заново осваивать. Другой вариант — взять такую кабину, например, с Гагаринского старта, который был законсервирован и передан Казахстану под музей. Там эта кабина в более или менее нормальном состоянии. Если Россия договорится с Казахстаном, и на каких-то условиях часть исторического стартового стола передадут России, это будет не очень дорого и не очень долго. Но все равно, скорее всего, это продлится минимум до лета 2026-го.

Что касается доставки экипажей и груза, тоже есть два варианта. Первый, что действительно придется договариваться с США и платить, поскольку когда на российских кораблях «Прогресс» на МКС доставлялись американские грузы, NASA платило «Роскосмосу» за грузопоток. Второй, что, например, американцы в долг будут доставлять грузы, а потом, когда полеты продолжатся, «Роскосмос» будет дополнительные грузы на кораблях «Прогресс» отправлять на станцию. Этот бартерный вариант тоже возможен, потому что сейчас, например, перекрестные полеты астронавтов делаются на бартерной основе. А деньги, скорее всего, можно взять только из каких-то резервных фондов, нигде это не прописано, и только какое-то экстренное финансирование на это можно выделить».

Но теперь есть риски и для перекрестных полетов с астронавтами, и для доставки грузов к МКС в целом, если не удастся найти готовые детали для Байконура, говорит аналитик ракетных запусков Георгий Тришкин: «Можно сказать, что это, наверное, одна из самых серьезных аварий на конкретно этой площадке за очень долгое время. К сожалению, пока не похоже, что будет какой-то быстрый ремонт. Самое, наверное, здесь сложное — это монтаж, поскольку нет прямого способа ее поставить обратно на место. Другой вопрос: какие еще могли элементы повредиться? Сейчас речь идет о том, что ремонт займет полгода или при худшем сценарии — полтора, может быть, даже два.

Все это накладывает очень большие проблемы непосредственно на станцию МКС. Поскольку МКС зависит от кораблей «Прогресс» для коррекции орбиты.

К счастью, буквально несколько месяцев назад была протестирована опция с кораблем Crew Dragon, там можно установить дополнительную двигательную установку в грузовом отсеке, которая позволяет толкать станцию. Например, для увода от космического мусора или просто коррекции высоты. Но, конечно, встает вопрос с пилотируемыми пусками, поскольку ротация длится примерно полгода, иногда чуть больше. Соответственно, если следующий экипаж на ракете "Союз" не сможет прилететь, то сколько пробудет на станции текущий экипаж, прибывший на корабле «Союз МС-28» 27 ноября? Есть, например, между США и Россией программа перекрестных полетов, но, к сожалению, без пусков "Союзов" она просто не работает. А станция не может остаться без хотя бы одного представителя России.

Вопрос с продуктами и другими грузами можно закрыть за счет даже трех американских подрядчиков. В данном случае это корабль Cargo Dragon. Следующий корабль — Boeing Starliner — полетит тоже с грузом, без экипажа. И есть еще корабль Cygnus. Плюс у Японии есть корабль HTV. Но ключевой вопрос в том, сколько продлится ремонт. К сожалению, космодромы Восточный и Плесецк не подходят для пилотируемых запусков ракеты «Союз». Официальная реакция «Роскосмоса» была очень сдержанная, нет, например, фотографии железа непосредственно для этой конструкции или каких-то деталей, также непонятная ситуация с бюджетом».

Корабль «Союз МС-28» с российскими космонавтами пристыковался к МКС в четверг, 27 ноября. На борту были космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com