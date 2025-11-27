Россия впервые за 60 лет лишилась возможности отправлять людей в космос 27.11.2025, 22:51

На Байконуре произошла серьезная авария во время запуска «Союза МС-28».

На Байконуре во время запуска «Союза МС-28» к Международной космической станции (МКС) 27 ноября произошло обрушение кабины обслуживания. Об этом свидетельствуют кадры с трансляции Роскосмоса. По данным источника The Insider, речь идет о подвижной раскладной конструкции под стартовым сооружением, где ведутся работы с хвостовой частью ракеты.

Аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин уточнил, что кабина обслуживания упала под 31-й площадкой — только с нее можно осуществлять отправку российских пилотируемых миссий к МКС. По его мнению, в результате аварии пуски кораблей «Союз» и «Прогресс» «откладываются на неопределенный срок».

В ходе послеполетного осмотра было установлено, что часть стартового комплекса вырвало газовой струей ракетного двигателя первой ступени, написал канал «Юра, прости». По его данным, космонавты не пострадали, однако сооружению потребуется ремонт.

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров после анализа кадров трансляции констатировал, что «фактически с этого дня Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». По некоторым данным, ремонт площадки может занять до двух лет. В Роскосмосе случившееся не комментировали.

Егоров уточнил, что за 64 года с данного стартового стола было произведено около полутысячи пусков, а с 2018 года он единственный обеспечивает российскую программу МКС. По мнению эксперта, решить проблему можно только за счет ремонта. Еще один вариант — модернизация Гагаринской площадки № 1, которую уже списали и передали Казахстанскому музею космонавтики.

«Гагаринский старт» планировалось модернизировать еще в 2018 году при участии Объединенных Арабских Эмиратов, но после вторжения России в Украину Абу-Даби отказался от сотрудничества и инвестиций в проект. «Стало ясно, что связанные с ним расходы и сложности будут гораздо больше, чем мы рассчитывали», — объясняли в Космическом агентстве ОАЭ. Стартовый стол ракеты «Союз» на космодроме Восточный для пусков космических кораблей не приспособлен.

