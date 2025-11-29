Белорусских гимнастов допустили к европейским турнирам 29.11.2025, 3:59

Ранее белорусы могли выступать в нейтральном статусе только на турнирах Международной федерации гимнастики.

Белорусских спортсменов вместе с российскими допустили к турнирам под эгидой Европейской федерации гимнастики (European Gymnastics), сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Соответствующее решение принято на 31‑м конгрессе European Gymnastics в Праге.

Ранее белорусы могли выступать в нейтральном статусе только на турнирах Международной федерации гимнастики (FIG), но не европейской. Это стоило им участия в Олимпийских играх в Париже, так как отбор на них проходил на чемпионате Европы, к которому белорусские атлеты допущены не были.

Постановление European Gymnastics о допуске к соревнованиям белорусов и россиян вступит в силу 1 января 2026 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com