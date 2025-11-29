Белорусских гимнастов допустили к европейским турнирам
- 29.11.2025, 3:59
Белорусских спортсменов вместе с российскими допустили к турнирам под эгидой Европейской федерации гимнастики (European Gymnastics), сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
Соответствующее решение принято на 31‑м конгрессе European Gymnastics в Праге.
Ранее белорусы могли выступать в нейтральном статусе только на турнирах Международной федерации гимнастики (FIG), но не европейской. Это стоило им участия в Олимпийских играх в Париже, так как отбор на них проходил на чемпионате Европы, к которому белорусские атлеты допущены не были.
Постановление European Gymnastics о допуске к соревнованиям белорусов и россиян вступит в силу 1 января 2026 года.