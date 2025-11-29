закрыть
29 ноября 2025, суббота, 4:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских гимнастов допустили к европейским турнирам

  • 29.11.2025, 3:59
Белорусских гимнастов допустили к европейским турнирам

Ранее белорусы могли выступать в нейтральном статусе только на турнирах Международной федерации гимнастики.

Белорусских спортсменов вместе с российскими допустили к турнирам под эгидой Европейской федерации гимнастики (European Gymnastics), сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Соответствующее решение принято на 31‑м конгрессе European Gymnastics в Праге.

Ранее белорусы могли выступать в нейтральном статусе только на турнирах Международной федерации гимнастики (FIG), но не европейской. Это стоило им участия в Олимпийских играх в Париже, так как отбор на них проходил на чемпионате Европы, к которому белорусские атлеты допущены не были.

Постановление European Gymnastics о допуске к соревнованиям белорусов и россиян вступит в силу 1 января 2026 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип