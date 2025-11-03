закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 0:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синнер снова стал первой ракеткой мира

  • 3.11.2025, 1:09
Синнер снова стал первой ракеткой мира

Итальянский теннисист выиграл «Мастерс» в Париже и потеснил с первой строчки испанца Карлоса Алькараса.

Итальянский теннисист Янник Синнер вернул себе первое место в мировом рейтинге ATP благодаря победе на турнире серии «Мастерс» в Париже.

В финале Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Итальянец одолел канадца третий раз за пять матчей.

Синнер впервые выиграл турнир в Париже и стал первым теннисистом с 2023 года, завоевавшим трофей «Мастерс» без единого проигранного сета (в предыдущий раз это удалось Карлосу Алькарасу в американском Индиан-Уэллсе).

Итальянец продлил свою победную серию на кортах в закрытых помещениях до 26 матчей.

За победу на турнире Синнер получил 1000 очков и €946 тыс. призовых. Он опередит в новой версии рейтинга испанца Алькараса, который проиграл в Париже в своем первом матче. Алькарас стал первой ракеткой мира, обыграв Синнера в финале US Open.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников