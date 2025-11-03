Путин установил крайний срок захвата Покровска 3.11.2025, 6:11

Генерал рассказал о целях Кремля.

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин поставил задачу своей оккупационной армии захватить всю Покровскую агломерацию и продолжить наступление в направлении Краматорска. Об этом 2 ноября рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире телеканала «Киев24».

В частности, речь идет о планах захвата Покровска и Мирнограда, сказал генерал. По его словам, есть данные, что Путин поставил задачу захватить эти населенные пункты до 15 ноября.

Цель Путина состоит в том, чтобы продемонстрировать достижения на поле боя и показать соотечественникам и партнерам, что он имеет преимущество. Это происходит на фоне смены позиций президента США Дональда Трампа и его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, отметил Маломуж. В то же время Кремль наступательными действиями и ударами по гражданской инфраструктуре стремится ослабить дух украинцев, подорвать экономику и заставить мир ослабить поддержку Киева. Такая же цель и в демонстрации РФ своего вооружения, включая ядерное оружие, сказал генерал.

«Для Путина захваты Покровска, Мирнограда, а далее Константиновки и всего Донецкого региона – это не только военный, но и военно-политический результат, которого он сегодня добивается всеми средствами. Он бросил туда рядом с другими ресурсами еще дополнительно 17 тыс. [оккупантов], которые непосредственно участвуют в атаках Покровска и Мирнограда. Пытаются перерезать логистические пути и таким способом создать модель окружения или полуокружения. Этого не удается», – рассказал он.

