США восстанавливают заброшенную базу в Пуэрто-Рико 3.11.2025, 10:22

Журналисты рассказали, что это означает.

Армия США начала модернизацию закрытой 20 лет назад военно-морской базы «Рузвельт-Роудс» в Карибском регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки. На кадрах видно, что рабочие расчищают и заново асфальтируют рулёжные дорожки, ведущие к взлётно-посадочной полосе.

Одновременно США строят и обновляют объекты на территориях гражданских аэропортов Пуэрто-Рико и острова Сент-Круа, расположенных примерно в 800 километрах от Венесуэлы.

По данным Reuters, эти работы могут указывать на подготовку к возможным операциям в Венесуэле. Три представителя вооружённых сил США и три морских эксперта сообщили агентству, что действия Вашингтона, вероятно, направлены на то, чтобы оказать давление на венесуэльское руководство и запугать режим Николаса Мадуро.

Reuters отмечает, что это крупнейшее военное усиление США в регионе со времени операции «Поддержка демократии» в 1994 году. Тогда Вашингтон направил два авианосца и более 20 тысяч военных на Гаити для возвращения к власти законного президента Жан-Бертрана Аристида.

С начала сентября США проводят операции против судов в Карибском море, которые, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Президент США Дональд Трамп обвиняет Мадуро в содействии мировой наркоторговле.

Несмотря на публичные заявления Трампа о том, что он не планирует военную атаку на Венесуэлу, СМИ утверждают, что Белый дом уже согласовал соответствующие планы операции.

