DW: Украинские дроны переносят войну вглубь России
- 3.11.2025, 18:59
Цель новой кампании — заставить Москву сесть за стол переговоров.
Украина изменила стратегию войны, начав активные удары по территории России. В ответ на атаки на собственную энергетическую инфраструктуру, украинские силы теперь целятся в российские нефтегазовые объекты, склады боеприпасов и военные предприятия, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).
По данным правительства Украины, цель новой кампании — «принести войну к ним домой» и заставить Москву сесть за стол переговоров.
Массированные удары беспилотников и ракет по объектам в глубине России уже вызвали заметные последствия. В ряде регионов сообщается о перебоях с топливом и росте цен на бензин. Российские власти, опасаясь дальнейших атак, начали привлекать резервистов для охраны стратегически важных предприятий и инфраструктуры.
В Киеве подчеркивают, что такие действия — вынужденный шаг после многочисленных ударов по украинским электростанциям и сетям. «Мы должны сделать так, чтобы Россия почувствовала последствия собственной агрессии», — заявляют представители украинского руководства.
Путин, в свою очередь, пообещал продолжить войну и заявил о разработке новых видов вооружений.
Эскалация конфликта показывает, что боевые действия все чаще выходят за пределы линии фронта, превращаясь в противостояние технологий, экономики и выносливости двух государств.