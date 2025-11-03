закрыть
3 ноября 2025, понедельник
DW: Украинские дроны переносят войну вглубь России

  • 3.11.2025, 18:59
Цель новой кампании — заставить Москву сесть за стол переговоров.

Украина изменила стратегию войны, начав активные удары по территории России. В ответ на атаки на собственную энергетическую инфраструктуру, украинские силы теперь целятся в российские нефтегазовые объекты, склады боеприпасов и военные предприятия, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

По данным правительства Украины, цель новой кампании — «принести войну к ним домой» и заставить Москву сесть за стол переговоров.

Массированные удары беспилотников и ракет по объектам в глубине России уже вызвали заметные последствия. В ряде регионов сообщается о перебоях с топливом и росте цен на бензин. Российские власти, опасаясь дальнейших атак, начали привлекать резервистов для охраны стратегически важных предприятий и инфраструктуры.

В Киеве подчеркивают, что такие действия — вынужденный шаг после многочисленных ударов по украинским электростанциям и сетям. «Мы должны сделать так, чтобы Россия почувствовала последствия собственной агрессии», — заявляют представители украинского руководства.

Путин, в свою очередь, пообещал продолжить войну и заявил о разработке новых видов вооружений.

Эскалация конфликта показывает, что боевые действия все чаще выходят за пределы линии фронта, превращаясь в противостояние технологий, экономики и выносливости двух государств.

