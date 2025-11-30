Тайная жизнь пучка сумоистов 30.11.2025, 17:06

Как традиционная прическа служит символом борьбы сумо.

В сумо существуют десятки ритуалов, но главным символом спортсмена остаётся традиционный пучок магэ — причёска, которая сохраняется уже несколько веков. Её корни уходят в XVII век, когда такой стиль носили самураи. После реформ Мэйдзи большинство японцев отказались от пучков, однако сумо сохранило традицию, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня профессиональных борцов стало меньше — около 600 человек, но интерес к спорту растёт как внутри страны, так и за её пределами. Все 15 дней шести ежегодных турниров впервые за почти 30 лет проходили при аншлагах, а международные гастроли сумо собирают полные залы.

Традиционная прическа — задача особых мастеров, токояма, которые проводят с борцами каждый день. Всего их около полусотни, и каждый годами оттачивает технику. Утром после тренировки мастера начинают работу: волосы размягчают маслом камелии, расчёсывают специальными гребнями и собирают в тугой узел. Правильное натяжение крайне важно — слишком тугой пучок вызывает головные боли, слишком слабый распадается во время тренировки или сна.

Для борцов высших дивизионов создаётся особый вариант — пучок оитио в форме веера. Его делают с помощью металлического стержня, чтобы создать идеальный равномерный «лепесток».

Токояма подчёркивают, что волосы — часть ритуала и боевого духа. От аккуратности и формы причёски зависит не только внешний вид, но и психологический настрой спортсмена: подготовка к поединку начинается с того момента, когда мастер начинает формировать оитио.

Традиция остаётся неизменной веками, а для мастеров наивысшая награда — когда борец с их причёской побеждает на крупном турнире.

