закрыть
5 ноября 2025, среда, 0:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке в жизни

  • 5.11.2025, 5:57
Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке в жизни

Звездный футболист сделал ее 13 лет назад.

Нападающий саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, что самой дорогой покупкой в его жизни стал самолет.

По словам португальца, приобрел этот самолет он 13 лет назад. «Год назад я его поменял. Так что да, это немного дорого. У меня модель Global Express», — сказал Роналду.

Marca писала, что у португальца был Gulfstream G200, купленный за €20 млн, а Bombardier Global Express 6500 он купил за €50 млн.

В октябре 40-летний Роналду стал первым футболистом-миллиардером — его состояние выросло до $1,4 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип