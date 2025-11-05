Белоруска рассказала, как к ее салону пришли подростки с автоматами 5.11.2025, 9:58

1,796

Инцидент произошел в Гомеле.

Гомельчанка Валерия рассказала в TikTok, что к салону, где она работает, днем пришли двое подростков с автоматами, а третий снимал все на видео. Девушка написала заявление в милицию, сообщает «Зеркало».

«Я работаю с клиенткой. Мы с ней уже заканчиваем процедуру. Входная дверь с затонированными стеклами. Я смотрю на дверь и вижу чувака, который с автоматом. Просто с автоматом в руках. Высокий какой-то чувак. И стоит просто лицом к стеклу. И в руках автомат. Я присматриваюсь, смотрю, вижу — второй чувак, два здоровых лба, один в капюшоне. Потом что-то они начали тусоваться. Мы перепугались до ужаса. Где-то внутри я понимала, что это какой-то прикол. Но это же не пятилетние дети были. Это реально были просто взрослые люди с автоматами. Я чуть не отбросила коньки. <…> Мы с ней зашли за эту стену, постояли пару минут. Потом смотрим, и они ушли. Потом я посмотрела по камерам. Там, оказывается, был еще третий человек. То есть они были втроем. Это была какая-то их шутка, потому что один из них снимал на видео. Как это понимать? Это тикток они снимали? Или это был какой-то прикол? Мне вообще, короче, не смешно. Абсолютно. Я вызвала милицию. Жду. И буду писать заявление. Я в шоке. Я просто в шоке. Если это какой-то прикол — бегать по улице. Я сейчас понимаю, что наверняка это игрушечное какое-то оружие. Но я не знаю. У меня нет слов просто. У меня просто нет слов. Как мы докатились до этого?» — говорит на видео Валерия.

В комментариях она добавила, что написала заявление в милицию.

«Сказали [в милиции], что найдут и накажут», — написала девушка.

В комментариях местные жители рассказали, что тоже видели в городе подростков с «оружием»:

«У них какой-то прикол, вчера видела тоже подростков, бегали в лесочке на Солнечной с оружием, не догуляли», — anna1234vv.

«Несколько лет назад был похожий «прикол», когда несколько пранкеров с оружием запугивали блогера у ее дома, а ей тогда лет 15 было, ребенок еще по сути. Не понимаю, чем руководствуются такие люди», — я хочу быть пылесосом.

«Это не смешно, в такое время шутить так, это полнейший абзац. Их нужно оштрафовать, расскажите потом, чем все закончится», — Castiel.

«Наказать шутников, чтобы дебильные мысли в голову не приходили, штраф и общественно полезный труд», — marsik.

