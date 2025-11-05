Латвия готовит полный запрет автобусного сообщения с Беларусью 5.11.2025, 13:01

1,214

Решение уже на рассмотрении правительства.

Правительство Латвии может полностью запретить регулярные пассажирские перевозки в Беларусь и Россию. Именно такую рекомендацию дали юристы Автотранспортной дирекции (ATD), которая отвечает за выдачу лицензий на коммерческие автоперевозки в стране, сообщило латвийское агентство LETA.

Министерство коммуникаций Латвии (аналог белорусского Минтранса) ещё в сентябре поручило ATD подготовить правовое обоснование для не продления действующих лицензий на автобусные рейсы из Латвии в Россию и Беларусь. На данный момент сохраняются по три регулярных маршрута в эти страны. Для Беларуси это:

автобусный маршрут в Витебск — лицензия до 31 января 2026 года,

в Минск — до 26 февраля 2026 года,

в Гомель — до 27 июня 2026 года.

Проведя юридическую оценку правовых оснований для возможного непродления этих лицензий, латвийская Автотранспортная дирекция признала целесообразным «рассмотреть подготовку проекта распоряжения Кабинета министров о прекращении международных регулярных пассажирских перевозок в Беларусь и Россию и его последующем рассмотрении в правительстве».

