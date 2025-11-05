Суданские повстанцы сбили российский Ил-76
- 5.11.2025, 16:12
Видеофакт.
В Судане 4 ноября повстанцы сбили российский Ил-76, на борту которого находился экипаж россиян.
Судьба россиян официально не подтверждена, но некоторые местные источники утверждают, что выживших нет. Комментариев от российских властей пока не поступало.
Инцидент не стал первым в регионе. В октябре прошлого года над северным Дарфуром, где шли бои между армией Судана и вооружённой группировкой «Силы быстрого реагирования» (RSF), уже был сбит грузовой Ил-76 с возможным участием российских граждан. Тогда самолет, доставлявший помощь в осаждённый Эль-Фашир, также привлёк внимание к присутствию иностранного экипажа среди военных поставок.
Вчера суданские повстанцы отрицательно взлетели российский Ил-76. Российский экипаж при этом отрицательно выжил. pic.twitter.com/r8W56pAAz8— Чокнутый горнист 🇺🇦 (@Buggy__Bugler) November 5, 2025