5 ноября 2025, среда, 16:28
Суданские повстанцы сбили российский Ил-76

  5.11.2025, 16:12
  • 1,844
Суданские повстанцы сбили российский Ил-76

Видеофакт.

В Судане 4 ноября повстанцы сбили российский Ил-76, на борту которого находился экипаж россиян.

Судьба россиян официально не подтверждена, но некоторые местные источники утверждают, что выживших нет. Комментариев от российских властей пока не поступало.

Инцидент не стал первым в регионе. В октябре прошлого года над северным Дарфуром, где шли бои между армией Судана и вооружённой группировкой «Силы быстрого реагирования» (RSF), уже был сбит грузовой Ил-76 с возможным участием российских граждан. Тогда самолет, доставлявший помощь в осаждённый Эль-Фашир, также привлёк внимание к присутствию иностранного экипажа среди военных поставок.

