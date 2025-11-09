«Кремлю поставили мгновенный шах и мат без шанса на реванш» 9.11.2025, 6:15

Юрий Швец

США повторяют то, что ранее делал Рейган

Экс-разведчик Юрий Швец порадовал информацией о том, что американцы разместят на территории Германии свои ракеты.

Американская ракета «Черный орел» будет размещена в Германии, что должно напугать Кремль, поскольку время подлета к Москве составит несколько минут, сообщил Юрий Швец.

По мнению эксперта, единственный минус ракеты — ее название, поскольку намного точнее звучало бы «Арктический песец», но сути дела это не меняет: над Россией нависла реальная угроза.

Об этом Юрий Швец рассказал в очередном аналитическом видео на своем YouTube-канале.

«По оценке Кремля, которая совпадает с уже публичной информацией, поступающей из США и Германии, США готовы приступить к развертыванию «Черного орла» на территории Германии. По оценкам Белоусова (он особо это подчеркнул), эти ракеты гиперзвуковые и их время полета от места базирования в Германии, как он сказал, до Центральных районов России, а они дальше, чем Москва, так вот до Центральной России, как сказал Белоусов, этой ракете лететь 6 минут. Вот тут-то и приехали», - сообщил опытный разведчик.

Затем Швец напомнил событие из мировой истории, которое сейчас может повториться на более высоком уровне: «Это то, что сделал Рейган, и, когда кремлевские деятели об этом узнали, по утру проснувшись, они пришли в ужас. Это был мгновенный шах и мгновенный мат, потому что противодействия и защиты от них нет, а ракета «Першинг» тогда летела минут двенадцать, может быть, пятнадцать, но это не шесть. Шесть минут — это ты даже не успеешь поднять трубку, дать команду кому-то нажать на кнопку. Это все, это крышка, это паника».

