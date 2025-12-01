Шведская церковь заявила, что Z-монахини из Беларуси работают на ГРУ6
Свято-Елисаветинский монастырь поддерживает российский режим.
Церковь Швеции рекомендует не принимать монахинь из белорусского Свято-Елисаветинского монастыря, пишет expressen.se.
Предостережение появилось после критики, возникшей из-за того, что приход в Тэбю под Стокгольмом пригласил монахинь в свою церковь, которую они посещали на протяжении восьми лет. Во время визита продавались изделия ручной работы, такие как варежки и русские матрешки.
«Они косвенно поддерживают российский режим, и мы не хотим этому способствовать», — сказала глава отдела гражданской готовности Церкви Швеции Лиза-Гун Бернерстедт в эфире P4.
По ее оценкам, от 10 до 20 приходов страны сотрудничали с белорусским монастырем. Церковь Швеции теперь публично призывает приходы отказаться от этой практики.
В своем обращении религиозное учреждение пишет, что монахини Свято-Елисаветинского монастыря связываются с приходами, чтобы продавать изделия народных ремесел на адвентских и рождественских ярмарках.
«Они поддерживают тесный контакт с ГРУ — российской разведкой и службой безопасности — и подчиняются Московскому патриархату под руководством патриарха Кирилла», — говорится в информационном сообщении церкви.