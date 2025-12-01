Ученые: Возле самой далекой планеты Солнечной системы могут жить инопланетяне 1 1.12.2025, 15:04

2,774

Планета Нептун

Фото: NASA

Дальше всего от Солнца находится планета Нептун и там сложно было бы находиться человеку.

До 2006 года самой далекой планетой от Солнца считался Плутон, но затем этот мир стали называть карликовой планетой. Поэтому уже 19 лет последней планетой Соленой системы является Нептун – ледяной гигант, который находится на расстоянии 4,5 миллиарда километров от Солнца, что примерно в 30 раз дальше расстояния от Земли до нашей звезды. Это единственная планета в Солнечной системе, которую нельзя увидеть невооруженным глазом.

Несмотря на такое огромное расстояние от Солнца на Нептуне существуют полярные сияния, а также, возможно, на его спутнике под названием Тритон есть внеземная жизнь, пишет Discover Magazine.

По сравнению с другими планетами Солнечной системы, о Нептуне известно относительно мало. Большая часть данных о планете была получена с помощью космического аппарата "Вояджер-2, который пролетел мимо Нептуна в 1989 году.

Нептун – это восьмая планета от Солнца диаметром 49 528 километров, которая имеет атмосферу, состоящую из водорода, гелия и метана. Как уже писал Фокус, недавнее исследование предполагает, что Нептун может быть не ледяным, а каменистым гигантом. Это значит, что он может состоять из большего количества горных пород, чем считалось ранее.

Если бы вы оказались на Нептуне, то узнали, что день там длиться всего 16 земных часов, а год — 165 земных лет. Но хорошо провести время на Нептуне, вам, вероятно бы не удалось. Температура на планете опускается до минус 214 градусов Цельсия и постоянно дуют сильные ветры со скоростью почти 2200 км/ч.

У Нептуна обнаружено 16 спутников, хотя их может быть и больше. Самый большой спутник называется Тритон и он единственный из всех спутников Нептуна, который имеет ретроградную орбиту. Это значит, что он вращается вокруг планеты в противоположном направлении вращению Нептуна вокруг своей оси.

Несмотря на то, что Нептун находится в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, там существуют полярные сияния. На нашей планете они возникают из-за взаимодействия солнечных частиц с газами в атмосфере. Возможно, на Нептуне действует тот же механизм, хотя может быть полярные сияния связаны с выбросами части из гейзеров на Тритоне.

Это значит, что под ледяной оболочкой Тритона может скрываться подземный океан из жидкой воды. А там, как считают ученые может существует внеземная жизнь. Также на Тритоне наблюдается тектоническая активность, а это было одним из механизмов, способствовавших появлению и процветанию жизни на Земле.

