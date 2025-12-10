The Times: Замороженные российские активы повлияют на ход войны в Украине 10.12.2025, 13:17

Зеленский может получить лучшую позицию в будущих мирных переговорах.

Замороженные российские активы могут оказаться важнейшим козырем в переговорах о прекращении войны для Украины и союзников, считает The Times.

Передача Киеву по крайней мере части активов в ближайшее время - критически важна, поскольку США с приходом президента Дональда Трампа прекратили финансирование Украины, тогда как европейские правительства не хотят увеличивать собственные долги ради поддержки Киева.

Недавние отчеты показывают, что Украина столкнется с дефицитом бюджета более 60 миллиардов фунтов стерлингов (79,8 млрд долларов) в следующем году, и существует реальное беспокойство, что Киев не сможет продолжать войну, если эти деньги не будут найдены.

Текущий план будет означать, что около 87 миллиардов фунтов стерлингов (115,7 млрд долларов) активов, хранящихся в ЕС, будут высвобождены, а также около 8 миллиардов фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов), хранящихся в Великобритании.

Трамп не скрывает своего желания подтолкнуть Украину к подписанию «мирного плана», заключенного при посредничестве США. Во вторник он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский «проигрывает» войну и что «нет сомнений» в том, что Россия имеет более сильную переговорную позицию.

Европейские лидеры считают, что если будет заключено соглашение по активам, и быстро, чтобы высвободить до 100 миллиардов фунтов стерлингов (133 млрд долларов) для военных усилий Украины, это значительно укрепит позиции Зеленского в будущих переговорах - он получит «сильную руку», выражаясь языком карт Трампа.

Это продемонстрирует Путину, что у Украины есть деньги, чтобы продолжать финансировать войну по меньшей мере еще два года, что еще больше истощит российские ресурсы - и все это в то время, как европейские страны также увеличивают собственные расходы на оборону.

Если мирное соглашение будет заключено, то идея заключается в том, что деньги пойдут на долгосрочное восстановление Украины.

Высвобождение финансирования для Украины, безусловно, будет значительным и ощутимым толчком для Зеленского. Но это не панацея, предостерегает The Times. Без постоянной американской логистической и разведывательной поддержки способность Киева продолжать войну вызывает сомнения.

Тем не менее, соглашение будет важным моментом, который даст как Украине, так и другим европейским странам больше рычагов влияния в мирных переговорах, чем они имеют сейчас.

