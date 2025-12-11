WSJ: Европе пора пустить российские деньги на помощь Украине 11.12.2025, 18:46

Это шанс укрепить позиции Киева в переговорах.

Украина остро нуждается в финансировании, и в ЕС растет давление принять решение о направлении Киеву около половины из замороженных на территории Европы российских активов — примерно $200 млрд — в качестве крупного кредита на ближайшие два года. Эти средства позволили бы закрыть бюджетный разрыв Украины и укрепить ее позиции на переговорах о мире, однако согласия внутри блока пока нет, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Бельгия, на чьей территории хранится большая часть российских резервов, возглавляет сопротивление плану, опасаясь юридических последствий. Окончательное решение ожидается на саммите ЕС на следующей неделе.

Если активы не будут использованы, Украина рискует остаться без двух третей средств, необходимых для покрытия военных и основных бюджетных расходов. Это также вновь оставит Европу в стороне от ключевых переговоров по окончанию войны. Сейчас ЕС несет основную финансовую нагрузку, поскольку администрация Трампа практически полностью прекратила помощь Киеву.

Альтернативы для Европы выглядят еще менее привлекательными: либо привлекать новые долги на рынках, либо просить отдельные страны увеличить взносы. Это обойдется дороже, усилит разногласия между щедрыми донорами — Германией, скандинавскими странами, Польшей и Балтикой — и менее активными Италией и Испанией.

Новые данные института Киля подтверждают растущий дисбаланс: Германия значительно увеличивает поддержку, тогда как Испания и Италия сокращают участие. Северная Европа предупреждает, что такая модель распределения нагрузки «нечестна и неустойчива».

Еврокомиссия настаивает на использовании российских активов, подчеркивая, что Украине не придется возвращать кредит, если Москва не выплатит репарации. Однако без согласия Бельгии план не будет реализован. Решение должно быть принято до весны 2025 года, чтобы Киев получил первые средства к апрелю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com