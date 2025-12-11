Духовный советник Трампа Бернс призвал США сделать все для победы Украины 11.12.2025, 23:54

Враг – это Путин, а Россия – зло.

11 декабря духовный советник Дональда Трампа Марк Бернс обратился с горячей речью к Украине, США и всему миру, призвав сделать все для победы над Россией.

«Мы поняли, что враг – это Путин, а Россия – зло», - подчеркнул пастор в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

По его словам для каждого жителя США помощь Украине должна стать главной задачей, тем самым America First.

We will never abandon Ukraine. Not now, not ever. We will stand with the Ukrainian people until they are safe from the terror of Russian drone attacks and every threat against their families, homes, and future is defeated. Russia must answer for the evil it has unleashed on… pic.twitter.com/LY0zFVdWmR — Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) December 10, 2025

Бернс напомнил, что именно Россия напала на Украину, а не наоборот, ее нужно остановить. Для этого соратник Трампа потребовал максимально усилить обороноспособность Украины, дав ей все, что нужно и даже больше.

«Мы не остановимся, пока Украина не победит», - заявил Бернс, пообещав также, что Россия заплатит за все совершенные преступления.

Духовник президента США добавил, что когда в Украине настанет мир. то союзники обязаны заставить Россию никогда больше не повторять нападений, применив для этого любые гарантии безопасности. Сам пастор Бернс пообещал оставаться верным делу защиты украинского народа.

