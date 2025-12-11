закрыть
12 декабря 2025, пятница, 0:55
Духовный советник Трампа Бернс призвал США сделать все для победы Украины

  • 11.12.2025, 23:54
Враг – это Путин, а Россия – зло.

11 декабря духовный советник Дональда Трампа Марк Бернс обратился с горячей речью к Украине, США и всему миру, призвав сделать все для победы над Россией.

«Мы поняли, что враг – это Путин, а Россия – зло», - подчеркнул пастор в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

По его словам для каждого жителя США помощь Украине должна стать главной задачей, тем самым America First.

Бернс напомнил, что именно Россия напала на Украину, а не наоборот, ее нужно остановить. Для этого соратник Трампа потребовал максимально усилить обороноспособность Украины, дав ей все, что нужно и даже больше.

«Мы не остановимся, пока Украина не победит», - заявил Бернс, пообещав также, что Россия заплатит за все совершенные преступления.

Духовник президента США добавил, что когда в Украине настанет мир. то союзники обязаны заставить Россию никогда больше не повторять нападений, применив для этого любые гарантии безопасности. Сам пастор Бернс пообещал оставаться верным делу защиты украинского народа.

