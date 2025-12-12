Усик отказался от боя со звездным боксером
- 12.12.2025, 8:29
Итаума стремится закрепить за собой звание лучшего боксера своей эпохи.
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик решил продолжить боксерскую карьеру. Украинец уже определяется со следующим соперником в супертяжелом весе.
Как сообщает Boxing News, бой против 20-летнего боксера Мозеса Итаумы, которого многие называли угрожающим соперником для украинца, Усика не интересует.
«Динамичный боксер-левша, желая доказать свое мировое мастерство, выразил большой интерес к возможному поединку с Усиком. Больше всего, Итаума, кажется, стремится закрепить за собой звание лучшего боксера своей эпохи, а сейчас это возможно только путем победы над бесспорным чемпионом в двух весовых категориях», – сказано в материале.
СМИ пишут, что украинский чемпион рассматривает возможность проведения поединка с Деонтеем Уайлдером. Переговоры по этому бою уже продолжаются.
После добровольной защиты титула Усика будет ждать и обязательная защита. Его следующим соперником после Уайлдера может стать временный чемпион WBC Агит Кабаел.
Однако они сойдутся на ринге только в случае победы немца над Рудольфом Вебером. Этот бой состоится 10 января.