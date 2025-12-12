БПЛА разбомбили Ярославский НПЗ в России 2 12.12.2025, 9:02

Зарево видно издалека.

В России пожаловались на новую атаку дронов. Взрывы, в частности, в ночь на 12 декабря звучали в российском Ярославле.

Местные жители утверждают, что был атакован один из крупнейших НПЗ России – «Ярославнефтеоргсинтез», на территории предприятия вспыхнул пожар. Кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О взрывах в Ярославле местные паблики начали писать около 4 часов утра по киевскому времени. Они насчитали «более пяти» «громких хлопков» над регионом.

Подхватившие тему крупные Z-паблики писали о «пяти-семи» взрывах – но не над всей областью, а только над городом. Также пропагандистов озадачил «непонятный гул в небе», над Ярославлем, который «атакуют второй день подряд».

«Ярославль, местные сообщают что был атакован местный НПЗ», – резюмировали в Exilenova+ содержание комментариев россиян, которые они оставляли после взрывов.

Об атаке на этот НПЗ со ссылкой на местных писало и независимое российское издание ASTRA.

В аэропорту Ярославля объявили «план Ковер»: самолеты прекратили взлетать и садиться с 3 часов ночи.

О «беспилотной опасности» же местный губернатор заявлял в 03:21 по Киеву.

Пока пропагандисты писали о «дыме над одним из районов» – в сети появилось множество кадров, показавших его источник: большой пожар, как сообщается, над местным НПЗ. Ав Exilenova+ не без доли сарказма отметили, что тушить завод россияне не спешат, приложив к сообщению фото со стоящими вдоль дороги пожарными машинами.

Атакованный НПЗ входит в пятерку самых больших в РФ

Оказавшийся под очередной атакой завод «Ярославнефтеоргсинтез» (альтернативные названия – «Славнафта-Ярославнефтеоргсинтез», «Славнафта-ЯНОС") является крупнейшим НПЗ на севере России.

Предприятие топливно-масляного профиля специализируется на переработке нефтепродуктов и входит в пятерку крупнейших НПЗ России по объему первичной переработки нефти, а также является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Центрального федерального округа.

Основные акционеры предприятия — компании «Газпром нефть» и «Роснефть».

На предприятии выпускается несколько десятков наименований нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей и топочный мазут; базовые, компрессионные, трансмиссионные и индустриальные масла; битумы — дорожные, кровельные и строительные; парафино-восковая продукция, ароматические углеводороды.

Среди потребителей продукции завода — почти все крупные предприятия Центрального и Северо-Западного регионов России, а также аэропорты, управление Северной железной дороги и объекты военно-промышленного комплекса.