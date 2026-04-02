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Врач назвала лучшее время для ужина

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  • 2.04.2026, 13:01
  • 7,548
Врач назвала лучшее время для ужина

Это влияет на качество вашего сна.

Ужина в промежутке между 17:00 и 18:00 может положительно влиять на работу мозга и качество сна. Об этом диетолог, доктор EatingWell.

По словам эксперта, поздний прием пищи, особенно если еда тяжелая и калорийная, может ухудшать сон и негативно отражаться на здоровье мозга. Мун объясняет, что во время сна мозг выполняет важную функцию — очищается от накопившихся за день токсичных веществ. Среди них бета-амилоид — белок, связанный с образованием патологических бляшек при болезни Альцгеймера.

«Если человек ест слишком поздно, это может нарушить качество сна и сделать процесс такой «очистки» менее эффективным. Кроме того, ранний ужин помогает избежать резких колебаний уровня сахара в крови перед сном. Такие скачки могут нарушать ночной отдых и дополнительно нагружать организм», — пояснила медик.

По словам диетолога, более ранний прием пищи может способствовать лучшему восстановлению мозга и поддержанию когнитивных функций в долгосрочной перспективе. Поэтому людям, заботящимся о здоровье нервной системы, стоит обращать внимание не только на состав рациона, но и на время вечернего приема пищи.

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