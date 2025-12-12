закрыть
12 декабря 2025, пятница, 16:36
Какие продукты взлетели в цене в этом году

  • 12.12.2025, 16:10
Какие продукты взлетели в цене в этом году

В лидерах оказался популярный фрукт.

В ноябре продуктовая годовая инфляция достигла 10%. При этом отдельные товары прибавили в цене в разы больше. «Зеркало» посмотрело, какие продукты активнее всего подорожали с начала этого года.

Больше всего с начала года в цене вырос какао-порошок (+74,1%). Также в лидерах оказались яблоки (+55%) и натуральный молотый кофе (+35%).

Некоторые товары прибавили чуть меньше, но также стали ощутимо более дорогие. Среди них соленая сельдь (+27,7%), шоколад (+24,6%), мед (+23,7%).

На 23% в этом году выросли в цене картофельные чипсы, на 22,4% — какао-напиток и на 19,4% кукурузные хлопья. Рыба и морепродукты выросли в цене почти на 15%, говядина — на 11,9%, а свинина — на 14%.

Менее доступными стали некоторые сладости. Например, халва (+18%), шоколадные конфеты (+17,6%).

Из овощей больше всего подорожала белокочанная капуста (+15,9%). А горох и фасоль стали дороже на 16,7%.

