В Воронежской области атаковано стратегическое предприятие «Росхима» 2 13.12.2025, 10:52

1,542

Остановлена работа одного из цехов.

В ночь на 13 декабря в Воронежской области РФ прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, под атакой было предприятие «Минудобрения», принадлежащее холдингу «Росхим».

Местные власти подтвердили, что на промышленном предприятии зафиксированы повреждения. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы, передает OBOZ.UA.

Результат атаки БПЛА

Промышленное предприятие, которое ночью атаковали дроны-камикадзе, расположено в городе Россошь Воронежской области. Местные жители подтвердили в социальных сетях, что целью атаки стало предприятие «Минудобрения».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на одном из промышленных предприятий поврежден башенный кран. Также чиновник признался, что из-за повреждения оборудования временно приостановлена работа одного из цехов.

По информации местных властей, в течение ночи дежурными силами ПВО на территории одного городского округа, а также одного района на юге Воронежской области «были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата».

Что известно о предприятии

Акционерное общество «Минудобрения» является одним из крупнейших химических предприятий России, специализирующихся на производстве минеральных удобрений.

Основной ассортимент включает: аммиак жидкий технический, аммиачная вода, аммиачная селитра (более 550 тыс. тонн в год), нитроаммофоска (свыше 1,2 млн тонн в год), жидкая кальциевая селитра, карбонат кальция.

Аммиачная селитра (нитрат аммония) имеет двойное назначение. Нитрат аммония является ключевым компонентом для производства промышленных и некоторых военных взрывчатых веществ. Он используется для изготовления некоторых типов боеприпасов и взрывчатых смесей военного назначения.

В условиях войны крупные химические заводы, производящие базовые компоненты для взрывчатки, могут рассматриваться как объекты стратегического значения, даже если их основная продукция – удобрения.

