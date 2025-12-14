В Индии разочарованные фанаты разгромили стадион 14.12.2025, 3:00

Они не смогли увидеть Месси.

В эти дни Лионель Месси находится в Азии, прилетев в Индию в рамках промотура. Казалось бы, классный ивент, однако после его посещения стадиона в Калькутте болельщики разнесли стадион: они толком не увидели своего кумира.

В Индию Лео прилетел вместе с другими известными товарищами по «Интеру» (Майами): Луисом Суаресом и Родриго Де Паулем. Однако больше всего внимания уделили именно Лео: в его честь установили огромный памятник, а на 70-тысячном стадионе «Солт-Лейк» устроили встречу с болельщиками. Правда, все пошло не так, как планировалось.

Месси постоянно сопровождали охранники, чиновники, другие люди, и болельщикам с трибун футболиста было толком не видно. Как пишет sports.ru, фанаты стали приходить в ярость: сначала они свистели, а потом начали бросать на поле все подряд — от стульев до бутылок. По этой причине Месси не смог сделать круг почета и вскоре покинул поле. Индийцы еще больше разозлились: они выскочили на поле и стали крушить рекламные щиты.

Судя по сообщениям в соцсетях, людей особенно разозлило то, что Месси провел на стадионе всего 10 минут, а возле него постоянно ходили важные персоны: чиновники, местные селебрити и их родственники. При этом люди заплатили деньги, чтобы посетить этот ивент. Один из них утверждает, что заплатил за вход на стадион 12 тыс. рупий (примерно 390 белорусских рублей).

Индийская полиция арестовала организатора мероприятия.

Месси и компания должны были провести в Индии несколько дней. Организаторы планировали, что, кроме Калькутты, Лионель посетит Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели. Изменится ли его программа после инцидента в Калькутте, пока неизвестно.

