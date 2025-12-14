«Роскосмос» сообщил о срыве пуска ракеты-носителя «Протон» 6 14.12.2025, 17:42

Названа причина.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный на 15 декабря с космодрома Байконур, пришлось отложить, сообщил «Роскосмос». «В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке», — уточнили в госкорпорации. Пуск перенесен «для устранения недочетов». По словам заместителя гендиректора «Роскосмоса» Ивана Данилова, «фронт работы уже определен».

Речь идет о с разгонном блоке типа ДМ производства ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». «Протон-М» должен был отправить на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л» с Байконура в последний раз. «Все последующие запуски разгонных блоков производства «Энергии» будут выполняться только с космодромов Восточный и Плесецк», — сообщали ранее в госкорпорации. Ракета «Протон» эксплуатируется с середины 1960-х годов. В будущем ее должны заменить ракеты семейства «Ангара».

27 ноября на Байконуре во время запуска корабля «Союз МС-28» к Международной космической станции был поврежден единственный стартовый стол для российских пилотируемых миссий. В частности, произошло обрушение кабины обслуживания. В «Роскосмосе» пообещали восстановить площадку «в ближайшее время».

Эксперты отмечали, что в результате аварии Россия лишилась возможности отправлять в космос людей, чего не было с 1961 года. По их оценкам, запуски кораблей «Союз» и «Прогресс» «откладываются на неопределенный срок», поскольку другого стартового стола нет, а построить новый в текущих условиях практически невозможно.

12 ноября «Роскосмос» показал кадры прибытия на Байконур новейшей ракеты-носителя «Союз‑5», изготовленной на самарском РКЦ «Прогресс». Она предназначена для отправки автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек». Госкорпорация анонсировала первый пуск в конце этого года.

