Кадыров заявил, что «сыт по горло» властью 14.12.2025, 19:57

Глава Чеченской республики не исключил ухода в отставку.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный» заявил, что «сыт по горло» властью. Трансляция опубликована на сайте телерадиокомпании.

«Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны. Улучшение ситуации было бы, если бы были люди другие», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос о вероятности переизбрания в наступающем году.

До этого лидер республики заявил о готовности участвовать в выборах в 2026 году при условии соответствующего предложения со стороны диктатора России и поддержки со стороны жителей региона.

Еще весной Рамзан Кадыров заявил, что просит об отставке и надеется, что сможет покинуть пост.

Сам Кадыров впоследствии пояснил, что не может сам принять решение об отставке — сделать это может только Владимир Путин. Себя же глава Чечни назвал «пехотинцем», который «выполняет приказ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com