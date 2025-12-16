Boeing российской авиакомпании загорелся прямо на взлете в аэропорту Москвы 16.12.2025, 15:24

У самолета вспыхнул двигатель.

Утром 16 декабря самолет Boeing 777 российской авиакомпании Nordwind Аirlines, выполнявший плановый рейс из Москвы на Кубу, прервал взлет, сообщает moscowtimes.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Шереметьево.

На борту находились 432 пассажира и 21 член экипажа. Никто не пострадал. Во время разбега у самолета загорелся правый двигатель, уточнила «Авиаторщина».

По данным телеграм-канала, экипаж прервал взлет в последний момент, прибегнув к экстренному торможению, и остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. После буксировки борта на место стоянки пассажиров высадили и отвезли в терминал.

Очевидцы рассказали, что услышали «сильный хлопок», а в правом двигателе «возникла яркая вспышка», после чего самолет «потерял мощность». В пресс-службе Nordwind сообщили, что взлет был прерван из-за «технической неисправности». Рейс отложили на несколько часов, его собирались выполнить резервным бортом. Это уже второй с начала месяца инцидент с возгоранием двигателя у самолета российской авиакомпании во время рейса. 3 декабря подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку Boeing 777 перевозчика Red Wings, следовавший из Москвы в Пхукет. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

В 2025 году количество инцидентов с самолетами российских авиакомпаний на фоне санкций и отсутствия собственного производства запчастей выросло примерно в четыре раза год к году, подсчитала «Новая газета Европа» на основе данных профильного канала Aviaincident.

С января по конец ноября было зафиксировано свыше 800 случаев неисправностей, которые приводили к отмене или экстренному прерыванию полета, тогда как за аналогичный период 2024-го таких происшествий было немногим более 200.

В 2025 году в российской коммерческой авиации произошли уже две аварии и две авиакатастрофы, в которых в общей сложности погибли 53 человека, сообщали в Ространснадзоре в октябре. Самой крупной из них стало крушение самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в конце июля под Тындой. Тогда погибли 48 человек.

