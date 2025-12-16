закрыть
Психолог назвал три преимущества «здорового эгоизма» в повседневной жизни

  • 16.12.2025, 19:34
  • 1,944
Время и энергия — ограниченный ресурс.

Самоотверженность и готовность жертвовать собой часто считаются добродетелями, однако психологи предупреждают: чрезмерная ориентация на чужие потребности может привести к выгоранию, раздражительности и разрушению отношений. По мнению специалистов, умеренный эгоизм способен улучшить эмоциональное состояние, коммуникацию и долгосрочную продуктивность, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Во-первых, забота о себе повышает эмоциональную устойчивость. Исследования показывают, что люди, постоянно подавляющие собственные чувства и игнорирующие отдых, быстрее сталкиваются с эмоциональным истощением и снижением эмпатии. Регулярное восстановление ресурсов делает человека более терпеливым и внимательным к другим.

Во-вторых, «здоровый эгоизм» помогает выстраивать границы и укрепляет отношения. Четкое обозначение своих возможностей снижает риск недопонимания и скрытого недовольства. Психологи подчеркивают, что умение сказать «нет» без чувства вины связано с более высоким уровнем психологического благополучия и доверия в общении.

В-третьих, умеренная забота о себе повышает долгосрочную продуктивность. Исследования в области психологии показывают, что люди, которые регулярно восстанавливают силы, сохраняют готовность помогать другим значительно дольше, чем те, кто постоянно переутомляется.

Эксперты советуют относиться к своему времени и энергии как к ограниченному ресурсу — планировать их разумно и не тратить все сразу. Такой подход позволяет оставаться полезным окружающим, не жертвуя собственным психическим и физическим здоровьем.

