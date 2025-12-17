закрыть
Как работники адаптируются в эпоху ИИ

  • 17.12.2025, 18:34
Как работники адаптируются в эпоху ИИ

Тревога во многом преувеличена.

Тревога работников по поводу развития искусственного интеллекта понятна, но во многом преувеличена. К такому выводу пришли эксперты McKinsey Global Institute, проанализировав более 800 профессий и около 6 800 навыков. По их оценке, задачи, которые занимают свыше половины всех рабочих часов в США, теоретически уже сегодня можно автоматизировать с помощью существующих технологий. Однако это не означает массовую замену людей машинами, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Исследование показывает, что более 70% навыков, востребованных работодателями, применимы как в автоматизируемой, так и в неавтоматизируемой работе. Это значит, что большинство человеческих умений сохранят ценность, но изменятся способы их применения. По мере того как ИИ берёт на себя рутинные операции — особенно цифровые, такие как ввод данных и обработка информации, — люди будут сосредотачиваться на том, что лучше всего удаётся человеку: формулировании вопросов, интерпретации результатов, контроле решений и работе с неопределённостью.

Рынок труда уже реагирует на эти изменения. Спрос на умение использовать и управлять ИИ-инструментами за последние два года вырос в семь раз — быстрее, чем на любой другой навык. При этом особенно ценными становятся не столько разработчики ИИ, сколько «переводчики» между технологиями и бизнесом, способные направлять работу интеллектуальных систем.

ИИ уже меняет многие отрасли. В медицине, несмотря на развитие алгоритмов для анализа снимков, число радиологов продолжает расти, поскольку технологии усиливают, а не заменяют их работу. В службах поддержки ИИ берёт на себя простые запросы, оставляя людям сложные и эмоционально чувствительные случаи. Аналогичные процессы происходят в фармацевтике и других секторах.

Эксперты McKinsey оценивают, что к 2030 году ИИ может принести экономике США до 2,9 трлн долларов, если компании пересмотрят способы взаимодействия людей и технологий. Успех этого перехода будет зависеть от готовности работников, работодателей и образовательных систем к изменениям.

