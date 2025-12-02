У больной Симоньян вспыхнул конфликт с медработниками 6 2.12.2025, 9:59

5,114

Маргарита Симоньян

Пропагандистка столкнулась с реалиями российской медицины.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, столкнулась с реалиями медицины в РФ. Как сообщила путинистка росСМИ, во время визита в одну из больниц с дочерью ей нахамили медработники, пишет «Главред».

Симоньян попала в больницу вместе со своей 12-летней дочкой. Несмотря на то, что пропагандистка рассчитывала получить помощь, медработники начали кричать на нее и на ребенка.

«С дочкой моей 12-летней мы попали в больницу, и женщины в регистратуре орали так на меня и на ребенка. Я от этого отвыкла, а дочка моя стоит и говорит: «Мама, они серьезно или шутят?" Они были серьезно», — рассказала Маргарита Симоньян.

Пропагандистка также отметила, что медиков не остановило от хамства даже то, что они узнали ее.

«Одна из женщин меня узнала и говорит: «Вы министру передайте, что нам не платят за то, чтобы мы нормально разговаривали», — поделилась Симоньян.

«Я вижу – сидит женщина, которая по большой нужде пошла работать в эту регистратуру, и зарплата у нее, наверное, 18 тысяч рублей. А я стою такая вся, конечно, не «Дольче Габбана», как в той песне, но все равно, не испытывая никакой нужды. Стоит мой ребенок, 12-летняя дочка, которая вообще не знает, что это такое. А той женщине уже 50-60 лет, и она живет в этом всю жизнь, потому что мы не обеспечили ей другую жизнь. Конечно, она будет злая», — написала пропагандистка.

«Я сначала тоже разозлилась, а потом мне стало стыдно, потому что она ведь права – мы должны сделать так, чтобы этого не было», — заявила она.

